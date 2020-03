"Washing In The Name Of..!". I Rage Against The Machine invitano tutti i fan a seguire le regole contro il Coronavirus

In questi giorni in cui il Coronavirus continua a spaventare il mondo, sono tanti i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che stanno lanciando messaggi di speranza ma anche inviti alla responsabilità verso il prossimo. Sui social da giorni circolano dei meme che, a volte sdrammatizzando, sottolineano però l’importanza di adottare tutte le misure di prevenzione, come ad esempio lavarsi le mani frequentemente e in modo accurato.

Oggi anche i Rage Against the Machine hanno deciso di condividere il meme che mostra come lavarsi le mani nel modo giusto e lo hanno fatto citando nelle vignette la loro hit più famosa, Killing in the Name, che per l’occasione è diventata Washing in the Name: “In questa occasione è meglio che facciate ciò che vi dicono”, ha twittato la band ironizzando su un verso della loro canzone nella quale, al contrario, l’invito è quello di ribellarsi, quando nel brano si dice “I won’t do what you tell me”.

Washing in the name of...



On this occasion it's best you do what they tell ya pic.twitter.com/unDdBh1HDh — RAGE AGAINST THE MACHINE (@RATM) March 9, 2020

In questo caso, però, anche i RATM hanno capito l’importanza di attenersi strettamente alle disposizioni date dalle autorità nel tentativo di arginare questa epidemia il prima possibile.

Assieme ai Rage Against The Machine anche i Guns N' Roses hanno voluto fare la loro parte. Tutti vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica sulle regole da seguire per contrastare in tutti i modi la diffusione di questa pericolosa e ancora sconosciuta malattia.

La band di Axl Rose e Slash ha così modificato il titolo e la copertina del loro album più famoso: