Emergenza Coronavirus: Virgin Radio amplia l'informazione in onda con TGCom24. Leggi le regole da seguire

Virgin Radio in relazione all’emergenza nazionale causata dal Covid-19 ha deciso potenziare l’informazione con l’aggiunta di nuovi punti ora del TGCom24.

I nuovi appuntamenti saranno presenti all’interno di Virgin Radio all’inizio di tutte le ore dalle 6.00 alle 21.00 da lunedì a venerdì e dalle 7.00 alle 19.00 sabato e domenica.



Questa decisione è stata presa per tenere aggiornati tutti e ricordare di seguire scrupolosamente le prescrizioni delle autorità sanitarie per prevenire ulteriori contagi e non essere di intralcio al sistema Sanità che proprio in questo momento ha bisogno del massimo supporto da parte di tutti.



ECCO LE REGOLE BASILARI CHE TUTTI POSSONO SEGUIRE



- lavarsi spesso le mani.

- evitare il contatto con persone con affezioni respiratorie acute.

- evitare abbracci e strette di mano.

- mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.

- starnutire o tossire in un fazzoletto.

- evitare uso promiscuo di bicchieri, bottiglie.

- non toccarsi occhi e naso e bocca con le mani.

- coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce.

- non prendere farmaci antivirali e antibiotici se non prescritti dal medico.

- pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro.

- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a un malato.