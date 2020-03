Genesis: UFFICIALE la reunion. La band ha annunciato il tour

I Genesis hanno annunciato la reunion. Con una diretta esclusiva su BBC Radio 2 la band, nella formazione composta da Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks, ha annunciato il ritorno sulla scena con un tour dopo 13 anni.

It's official.@genesis_band are back together and heading out on tour later this year!



Hear the band chatting to @ZoeTheBall right now on @BBCSounds https://t.co/TuXpxQoWkG pic.twitter.com/S9n2MDAEmK — BBC Radio 2 (@BBCRadio2) March 4, 2020

La band, la cui formazione ha dato alle stampe successi come Land of Confusion e I Can't Dance, tornerà in concerto con un tour chiamato "Last Domino?".

Al trio originale si uniranno anche il figlio diciottenne di Phil , Nicholas Collins, alla batteria e Daryl Stuermer alla chitarra e al basso. Non prenderà parte al tour Peter Gabriel, che ha lasciato definitivamente la band nel 1975 dopo la pubblicazione di "The Lamb Lies Down on Broadway".

"Ci sono canzoni che senti di dover suonare perché il pubblico si sentirebbe tradito se non lo facessi", ha dichiarato Phil Collins durante la diretta alla BBC. "Stiamo ancora studiando quale sarà la scaletta".

La band, già da qualche settimana, aveva iniziato a seminare indizi su Instagram fino a ieri con una foto del 1978 davvero significativa per la formazione guidata dal batterista inglese: "And then there were three..."