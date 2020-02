Alaska, cinque italiani soccorsi alla ricerca del bus di Into The Wild

Cinque escursionisti italiani sono stati soccorsi in Alaska,mentre erano impegnati nella ricerca del luogo esatto nel quale morì (nel 1992) Cristopher McCandless, il viaggiatore diventato celebre in tutto il mondo, grazie al film Into The Wild diretto nel 2007 da Sean Penn (con la colonna sonora composta da Eddie Vedder) tratto dal libro Le terre estreme di Jon Krakauer.

Il gruppo è stato salvato vicino al Magic Bus, il rottame abbandonato, dove il ventiquattrenne americano ha vissuto, vicino alla città di Healy. Un luogo diventato meta dei fan del film e del libro, al centro di altri incidenti e tragedie, tanto da spingere l'amministrazione locale a prendere in considerazione l’idea di rimuovere il bus per motivi di sicurezza.

Christopher McCandless utilizzò il vecchio bus 42 come base durante gli ultimi 112 giorni della sua vita, passando il tempo leggendo romanzi (Lev Tolstoj, Jack London e Henry David Thoreau), ammirando la natura, cacciando selvaggina e mangiando erbe e bacche; e proprio una tipologia non commestibile di queste ultime potrebbero essere state fatali al giovane viaggiatore. Prima di morire Cristopher, interpretato nella pellicola da Emile Hirsch, lasciò un messaggio scritto: "La felicità è vera solo se condivisa”.