Patti Smith: UFFICIALE in concerto al Lucca Summer Festival il 27 luglio. Tutte le info

Patti Smith tornerà in concerto in Italia nell'estate 2020!

La sacerdotessa del rock sarà in concerto il prossimo 27 luglio a Lucca in Piazza Napoleone.

Cantante, cantautrice e poetessa. Icona assoluta del Rock.

Per la prima volta la leggendaria Patti Smith sarà sul palco del Lucca Summer Festival.

BIGLIETTI

In vendita da martedì 25 febbraio dalle ore 10:00 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it e da venerdì 28 febbraio dalle ore 10:00 PREVENDITE ABITUALI AUTORIZZATE

Nella sua carriera di oltre quaranta anni ha attraversato il punk diventandone l’icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia,la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione.

Amata, discussa, potente ed idealista, Patti Smith è un vero e proprio simbolo per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più influenti di sempre, cantautrice e poetessa.