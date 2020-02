I Red Hot Chili Peppers si sono esibiti di nuovo con John Frusciante! Guarda i video

Il momento che tutti stavano aspettando è finalmente arrivato: i Red Hot Chili Peppers si sono esibiti di nuovo con John Frusciante per la prima volta dopo più di 12 anni. È accaduto sabato 8 febbraio a Los Angeles, in occasione di un evento organizzato dalla Tony Hawk Foundation in memoria di Andrew Burkle, produttore cinematografico e figlio del miliardario Ron Burkle, scomparso a gennaio.

Su Instagram Tony Hawk ha voluto ricordare il giovane, sottolineando il suo impegno per la fondazione e condividendo un video dell’esibizione dei RHCP: “Grazie alla famiglia Burkle per averci coinvolto nel ricordo di Andrew – si legge nel post – la sua passione per la vita era contagiosa e il suo spirito vive attraverso il nostro lavoro. Un esempio perfetto del magnetismo di Andrew ci è stato dato questo pomeriggio, quando questa line-up composta da grandi star si è riunita per eseguire Gang of Four di Iggy Pop in suo onore. Grazie Andrew, ci mancherai in modo indescrivibile”.

Thank you to the Burkle family for including us in your celebration of Andrew. His passion for life was contagious & his spirit lives on through our work at @THF.

A good example of Andrew’s magnetism was on display when this all-star lineup came together to play Iggy Pop #acbrox pic.twitter.com/8F3WjGT8K7 — Tony Hawk (@tonyhawk) February 9, 2020

Oltre a Red Hot Chili Peppers, in questa occasione si sono esibiti anche i Jane’s Addiction, gruppo di cui fa parte anche Dave Navarro, il chitarrista che, sebbene non subito, nel 1993 prese il posto di John Frusciante dopo il suo primo addio alla band, partecipando alla registrazione di un solo disco, One Hot Minute, uscito nel 1995, l’unico album realizzato dalla band prima del ritorno di John nel 1999, anno di uscita di Californication.

Curiosamente, sabato John e Dave si sono ritrovati a suonare insieme la prima volta: è accaduto per l’esecuzione di Mountain Song, pezzo durante il quale Anthony Kiedis, Flea e Frusciante (senza, però, Chad Smith) sono saliti sul palco per esibirsi insieme ai Jane’s Addiction.

Anche Dave Navarro ha condiviso una foto del momento sui social: “Assolutamente magico”, ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Absolute magic. Photo: @toddnewman 2/8/20 Un post condiviso da Dave Navarro (@davenavarro) in data: 8 Feb 2020 alle ore 3:42 PST

Mentre si preparano per il tour che toccherà anche l’Italia il prossimo 13 giugno al Firenze Rocks, di recente i Red Hot Chili Peppers hanno fatto sapere di aver già iniziato a lavorare a del nuovo materiale insieme a John Frusciante. Nell'attesa, ecco altri video dell'esibizione di sabato scorso: