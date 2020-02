Liam Gallagher: “Ci sono stati offerti 100 milioni di sterline per riunire gli Oasis ma Noel ha rifiutato”

Gli Oasis si sono ormai sciolti da anni ma i fan non hanno mai smesso di sperare di poterli rivedere insieme su un palco. Purtroppo, però, i già difficili rapporti tra i fratelli Gallagher col tempo si sono ulteriormente inaspriti e ora una rappacificazione sembra quanto mai improbabile.

Di recente, in verità, Liam ha provato più volte a rilanciare l’idea di una reunion, ma le sue proposte non hanno mai ricevuto una risposta positiva da parte del fratello. E oggi Liam ha svelato un retroscena clamoroso, anche se ha tutta l'aria di essere solo l’ennesima frecciatina verso Noel. A quanto pare i due avrebbero ricevuto una grossa offerta per rimettere in piedi la loro band originaria, ma il più grande dei Gallagher avrebbe risposto con un secco no.

“Ci hanno offerto 100 milioni di sterline per un tour – ha scritto Liam su Twitter – ma non era abbastanza per quell’anima avida”.

We’ve been offered 100 million pounds for a tour still not enough for the greedy soul oh well stay young LG — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 3, 2020

Liam ha dunque accusato pubblicamente il fratello maggiore di essere avido e di non essersi accontentato di quella cifra stratosferica per fare un tour. Poco prima, invece, aveva scritto: “Stiamo per tornare insieme. Siccome è ricco da far schifo, Noel Gallagher lo farà per niente. Al contrario – si legge nel tweet – siccome io sono uno st****o disperato e ho sperperato tutto per conto mio, allora io lo farò per soldi. Suvvia, lo sapete”.

Wahey we’re getting back together Noel Gallagher being minted and rich as fuck he’s doing it for nothing me being a desperate cunt and have fuck all else going for himself I’m doing it for the cash c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 3, 2020

Il tono ironico di Liam è evidente, così come il suo intento di aprire una nuova polemica con il fratello. Eppure qualche follower lo ha preso alla lettera, chiedendogli se fosse vero che riunirebbe la band solo per soldi e non per la musica e i fan. A quella domanda lui ha risposto solo: “Sto scherzando”.

I’m joking — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 3, 2020

Poche settimane fa, sempre su Twitter, Liam ha scritto di aver ricevuto una telefonata dal fratello che lo implorava di riformare la band; ovviamente non c’era nulla di vero. Insomma, i tweet del cantante non sono molto attendibili, anche perché lui stesso ha ammesso che a volte esagera sui social dopo aver alzato il gomito. Dal canto suo, Noel ha annunciato di recente che si fermerà per un anno, ma non per riformare gli Oasis, come ha annunciato ironicamente il fratello, bensì semplicemente per prendersi una pausa. Sembra proprio, dunque, che il sogno della reunion, condiviso da tanti fan, sia destinato a rimanere tale.