Liam Gallagher ha pubblicato il video di Once. Il protagonista è Eric 'The King' Cantona, leggenda del Manchester United!

Liam Gallagher ha pubblicato il suo nuovo video: Once. Non ci sarebbe niente di strano se non fosse che il protagonista del video è l’ex calciatore Eric Cantona, leggenda vivente del Manchester United, la squadra rivale del Manchester City per il quale fa il tifo Liam.



Eric Cantona ha fatto parte dei Red Devils dal 1992 al 1997 (143 partite e 64 gol) ed è stato uno dei giocatori più amati di sempre dalla curva tanto che nel 2001 i sostenitori del Man United lo hanno eletto Calciatore del secolo del club. Con lui in campo il Manchester United ha vinto quattro Premier e due FA Cup.



Dopo aver smesso con il calcio giocato Cantona si è dedicato al cinema e ha interpretato una trentina di film tra cui spicca Il mio amico Eric diretto da Ken Loach uscito nel 2009.



Sull'incontro con Cantona liam ha dichiarato: "Sono assolutamente entusiasta di avere lavorato con Eric Cantona. L'ultima rockstar del calcio, protagonista nel mio video di Once", ha detto Liam. "Canzoni come questa non ce ne sono tante... e neanche di calciatori come lui".