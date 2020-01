Depeche Mode: scopri Mode, il box antologico (18 CD) con tutta la musica della band

Virgin Radio ha l'onore e il grande piacere di presentare MODE, il box con tutta la musica dei Depeche Mode dai primi anni Ottanta ad oggi. 18 CD che raccontano l'impatto della musica dei Depeche Mode sui loro fan, e nell’intero panorama musicale mondiale. In costante evoluzione e spingendosi sempre oltre i confini, pur rimanendo legati alla propria identità, i Depeche Mode hanno mantenuto la credibilità con i fan di lunga data, attirato nuovi appassionati e ispirato innumerevoli altri artisti. E, mentre la band continua con la sua assidua attività, il cofanetto MODE ne celebra la storia con uno sguardo proiettato verso ciò che deve ancora venire.

MODE è la raccolta completa dei lavori della band sino ad oggi: composta da 14 album in studio – da Speak & Spell a Spirit del 2017 - e da materiali extra album. In linea con il gusto estetico che contraddistingue da sempre i DM, il box set numerato e in edizione limitata, è un cubo nero elegante e minimalista che racchiude ogni disco in una bustina di carta di colore nero ripiegata a portafoglio.

Tutte le copertine originali degli album sono infatti state reinterpretate in disegni ‘nero su nero’, e realizzate in esclusiva per questo cofanetto. In aggiunta agli album in studio, ben quattro dischi bonus offrono una raccolta cronologica di singoli, b-sides, tracce bonus. Ad accompagnare il tutto, un libro di 228 pagine con i bordi dorati, contenente i testi di tutti i brani, riuniti insieme per la prima volta.

Commentando il contenuto ed il design di questo box set, la band ha detto: "L'aver raccolto tutto assieme in questa confezione di colore nero rappresenta il riflesso moderno di chi siamo e da dove veniamo. Il box non potrebbe essere più Depeche Mode di così".