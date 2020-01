Muse: annunciata la chitarra signature di Matt Bellamy. Guarda le foto e il prezzo

Sono state annunciate le chitarre firmate di Matt Bellamy dei Muse.

Il modello, disponibile in due diverse varianti, è stato prodotto da Manson. La Meta Series MBM-1 del frontman dei Muse è disponibile per il preordine a 569 sterline e disponibile in colorazione Satin Black e Starlight Silver.

Il frontman dei Muse ha annunciato l'uscita dei modelli attraverso la sua pagina instagram:

I modelli sono stati prodotti dopo che Bellamy è diventato un azionista di maggioranza dell'azienda ed è diventato proprietario dell'officina Manson nel Devon - dove sono state costruite tutte le sue chitarre fin dal 2000.

Il sito web di Manson aveva precedentemente messo in listino il modello della serie M ad una cifra tra le 1.199 e le 1.619 sterline. Ma Bellamy ha fatto di tutto per ridurne il prezzo finale. "Sono molto entusiasta di lavorare con il team di Manson Guitar Works. Abbiamo in programma nei prossimi mesi e anni di lanciare una chitarra serie M a basso costo basata su alcuni dei miei strumenti preferiti; vogliamo progettare nuovi prodotti anche per generi musicali più duri, comprese alcune versioni a 7 corde."