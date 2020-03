The Jaded Hearts Club, il supergruppo con Matt Bellamy pubblica il primo singolo Nobody But Me. Ascoltalo qui

I The Jaded Hearts Club sono un supergruppo composto da alcuni membri dei Blur, Muse e The Last Shadow Puppets.

La band ha pubblicato il suo singolo di debutto ed è una cover del brano soul degli Isley Brothers "Nobody But Me".

Precedentemente noti come Dr. Pepper's Jaded Hearts Club Band la band è composta da da Miles Kane dei The Last Shadow Puppets alla voce, Graham Coxon dei Blur alla chitarra e Matt Bellamy dei Muse al basso. Completano la formazione il chitarrista Jamie Davis e il batterista Sean Payne.

Ascolta qui "Nobody But Me":

Riguardo al progetto Matt Bellamy ha dichiarato: "Ho letto da qualche parte di recente, il che mi ha fatto ridere, che il rock è il nuovo jazz. Sta diventando un genere esoterico, ma ha ancora una grande importanza storica e culturale. Come il jazz, che spesso reinventa vecchie canzoni, i The Jaded Hearts Club vogliono continuare la tradizione iniziata da band come The Beatles e The Stones, che durante la loro carriera hanno utilizzato gli standard e gli stilemi delle grandi canzoni soul e blues riregistrandoli in uno stile più moderno."