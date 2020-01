Bohemian Rhapsody, chi è Marc Martel, la vera voce di Freddie Mercury nel film. “Roger Taylor mi ha cambiato la vita"

Rami Malek ha interpretato Freddie Mercury nel biopic Bohemian Rhapsody ma ovviamente la voce delle parti cantate del film non era la sua, bensì quella di altri cantanti, tra i quali Marc Martel. Partecipare alla realizzazione di questo film per il giovane ha cambiato del tutto la sua vita, come ha raccontato lui stesso in un’intervista per SiriusXM.

“Ho suonato in una rock band cristiana per circa 13 anni – ha raccontato – sin da quando abbiamo iniziato, nel 2001, dopo ogni nostro concerto gli spettatori venivano da me e mi dicevano ‘lo sai chi sembri quando canti?’”. Il suo pubblico aveva subito notato la somiglianza della sua voce con quella di Freddie Mercury: “Io ho pensato che avrebbe potuto essere solo una cosa divertente al karaoke ma poi nel 2011 Roger Taylor ha deciso che avrebbe dato vita alla tribute band degli stessi Queen. Io l’ho saputo da un amico e ho subito pensato ‘Perché no? Così ho fatto un provino, il cui video è poi diventato virale. E da allora ho iniziato a interpretare le canzoni dei Queen”. Nel sentirlo cantare, Roger Taylor è rimasto a bocca aperta: “La prima volta che ho cantato davanti a lui sul suo volto è apparsa una strana espressione – ha ricordato – lui amava tantissimo Freddie e non deve essere stato facile per lui ascoltare la mia voce”. Tra le varie canzoni presentate per l’audizione, Marc ha scelto ad esempio Crazy Little Thing Called Love e One Vision.

Com’è noto, i Queen non hanno mai sostituito Freddie Mercury, ma hanno deciso di farsi accompagnare nei loro tour da Adam Lambert. Per Marc, però, quell’audizione tornò utile anni dopo: “Ormai sono 8 anni che ho questo rapporto con i Queen – ha detto – diverso tempo fa il loro manager Jim Beach mi ha detto ‘Sai, siamo in trattative per realizzare questo film su Freddie e la band. Nel caso in cui avessimo bisogno di un aiuto per le parti vocali, ci piacerebbe contattarti non appena ne saremo avvisati’”. Due anni dopo quella conversazione, nel 2016, Marc è stato contattato per iniziare il lavoro.

Il manager dei Queen lo ha informato che era ormai tutto pronto, attori, regista, sceneggiatura… mancava solo la voce adatta per Freddie Mercury. “Sono stato pagato molto – ha ammesso Marc – onestamente, solo partecipare a quel film ha avuto per me un valore immenso. Sapevo che sarebbe stato un successo perché so quanto la band sia amata in tutto il mondo ancora oggi”. Oltre all’aspetto economico, grazie a Bohemian Rhapsody Marc ha potuto dare una svolta anche alla sua carriera: “Quest’anno sono stato letteralmente in tutto il mondo – ha raccontato – al 100% sono stati impegni legati ai Queen a seguito dell’uscita del film. Mi piace mischiare questa cosa con le mie, sperando di riuscire a far loro più spazio il prossimo anno, non appena le cose si sistemeranno, perché questa esperienza mi ha tenuto davvero impegnato”. E per lui non si tratta più di un semplice karaoke, bensì di esibizioni vere e proprie.

In realtà, come anticipato, Marc non è l’unico interprete dei brani dei Queen nel film: “Non posso dirvi quante canzoni ho cantato nel film, perché mi è stato detto che avrei potuto solo dire che sono una delle voci di Freddie Mercury – ha spiegato – non posso dire nulla sugli altri cantanti”. Chiunque siano, hanno tutti contribuito in maniera egregia al successo di Bohemian Rhapsody.