Korn, l’anno terribile di Jonathan Davis: “Tutto il mio dolore è nel nuovo album”

I Korn hanno realizzato una nuova docuserie per raccontare il lavoro dell’ultimo anno, in particolare per la realizzazione dell’album “The Nothing”, lanciato lo scorso settembre e che già nella prima settimana dall’uscita ha guadagnato l’ottavo posto della classifica Billboard 200 (la classifica settimanale dei 200 nuovi album discografici e EP più venduti negli Stati Uniti) con 33.000 copie vendute.

Gli episodi, prodotti e diretti da Sebastien Paquet e lanciati dalla Roadrunner Records, hanno una durata di poco più di sei minuti. Il primo parla del brano "You'll Never Find Me"; il secondo parla di Alice in Chains, Underoath, Fever 333 e Ho99o9. Gli episodi tre e quattro trattano più a fondo la creazione di “The Nothing”, che prosegue anche nell’ultimo episodio. In quest'ultimo, però, il cantante Jonathan Davis affronta anche il doloroso tema della morte di sua madre e di sua moglie, avvenute nello stesso periodo.

“The Nothing” per Davis è una canzone “catartica”: il cantante ha spiegato che in questo brano è riuscito a far confluire tutte le emozioni che aveva bisogno di tirare fuori. L’ultima parte del filmato racconta il trauma della perdita di due persone importanti (la madre e la moglie) avvenute nello stesso periodo e di come questo abbia influenzato l’album.

Una fan, intervistata prima di un concerto della band, ha raccontato di aver perso suo fratello per una dipendenza e di essere riuscita a trovare conforto nella musica dei Korn. Davis ha raccontato: "Penso che solo chi ha vissuto un dolore così grande possa capire davvero ciò di cui sto parlando". Poi ha concluso dicendo: "Dopo non sei più la stessa persona".