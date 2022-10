Regolamento: Guns N' Roses - Use Your Illusion I & II Super Deluxe

Dal 26 ottobre al 13 novembre 2022 - Estrazione entro il 18 novembre 2022.

Sarà prevista un’unica sessione di partecipazione in cui l’utente, regolarmente registrato sul sito www.virginradio.it potrà accedere alla sezione dedicata e dimostrare le proprie conoscenze legate alla storia del gruppo musicale “GUNS N’ROSES”, rispondendo correttamente alle tre domande presenti sul sito, e partecipare al concorso. Ad ogni domanda saranno associate tre possibili risposte delle quali solo una sarà quella esatta, l’utente rispondendo esattamente a tutte e tre le domande parteciperà all’assegnazione per abilità/sorte del premio in palio.

L’utente potrà partecipare al concorso una sola volta, qualunque sia l’esito delle risposte fornite.

PREMI

Sarà assegnato 1 premio consistente in: UN COFANETTO “USE YOUR ILLUSION I & II SUPER DELUXE” in versione 12 LP +1 BLU-RAY dei GUNS N’ROSES.

Valore del premio 499,00 euro.

VAI AL REGOLAMENTO