Motley Crue, Nikki Sixx: guarda le foto della sua nuova casa a Los Angeles pagata 6,5 milioni di euro

Nikki Sixx ha acquistato una nuova casa a Los Angeles. Il musicista e la moglie Courtney hanno speso 6,5 milioni di euro per una proprietà a Lake Sherwood, una comunità non incorporata nelle Santa Monica Mountains, nella Contea di Ventura, che si affaccia sul lago artificiale di Sherwood.

La casa di 728 metri quadrati, con cinque camere da letto e sei bagni, è stata costruita nel 2001 e comprende un garage per quattro auto.

Nikki e sua moglie hanno la loro residenza principale a Jackson Hole, nello Stato di Wyoming. L'anno scorso la coppia ha venduto una villa a Westlake Village (non lontano dalla nuova) per 5 milioni di euro e ha comprato questa per quando devono tornare nella 'Città degli angeli' per questioni di lavoro.