Le fotografie più belle del concerto dei SUM 41 + SIMPLE PLAN a Bologna (Photo Mathias Marchioni)

LA SCALETTA DEL CONCERTO DEI SUM 41

Motivation

The Hell Song

Over My Head (Better Off Dead)

We're All to Blame

Summer

Out for Blood

War

My Direction / No Brains / Rhythms / All Messed Up

Underclass Hero

Walking Disaster

With Me

In Too Deep

Makes No Difference

We Will Rock You (Queen cover)

Pieces

Still Waiting

Hooch



BIS

No Reason

Mr. Amsterdam

Fat Lip



BIS II

Best of Me