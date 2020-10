Guarda le foto più belle del leggendario Spencer Davis, chitarrista e fondatore degli Spencer Davis Group, scomparso all'età di 81 anni il 19 ottobre 2020.

Spencer Davis aveva fondato la band nel 1963 ed ebbe un grande successo grazie a singoli come "Keep on Running", "I'm A Man" e l'indimenticabile "Gimme Some Lovin'". Il chitarrista aveva formato la band assieme al grande Steve Winwood alla tastiera e voce (diventato poi leader dei Traffic) e al bassista Muff Winwood.