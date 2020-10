Nikki Sixx: in vendita la sua casa di Los Angeles a 5 milioni 700k dollari. Guarda le foto

Nikki Sixx ha messo in vendita la sua casa di Los Angeles a 5 milioni e 700 mila dollari. Nikki ha dichiarato a KLOS radio che vuole lasciare Los Angeles e andare in Wyoming per crescere la figlia in un luogo più tranquillo della Città degli Angeli.



La casa, grande circa 1000 metri quadri, ha cinque stanze da letto, sei bagni e un giardino di 4000 metri quadri più spa, cinema, piscina...

Nikki Sixx spera anche che il cambio lo ispiri in modo creativo. "A Los Angeles tutto ruota intorno agli affari: quando è la scadenza? Quando iniziano le prove? Quando inizia il tour?" ha dichiarato a Eddie Trunk. "Da una parte è fantastico ma ho bisogno di fare un passo indietro e ritrovare la calma e la creatività e per riuscirci ho solo un modo per scoprirlo, essere in un posto che non sia caotico come L.A.





Photo by Neue Focus, The Agency