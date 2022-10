Iron Maiden, Bruce Dickinson se la prende con dei fan per aver fumato marijuana durante il concerto. Guarda il video

Durante gli ultimi concerti degli Iron Maiden il frontman Bruce Dickinson si è presentato sul palco in stato di grazia, regalando performance senza tempo e facendo felici le migliaia di fan accorse a vedere il concerto della band di Run to the hills.

Ma oltre alla qualità degli show il pubblico ha assistito ad una serie di fuoriprogramma che hanno fatto in breve il giro del web: dopo aver visto "precipitare" sul palco l'enorme aereo gonfiabile a Worcester, nel Massachusetts durante l'esecuzione di Aces High, e aver cacciato letteralmente dal palco un fan durante il concerto all'Honda Center ad Anaheim, Bruce Dickinson (sempre durante il concerto nello stadio Californiano) se l'è presa con un gruppo di fan nelle prime file che fumavano marijuana.

"Qui sotto è pieno di idioti che fumano droga. Mi meraviglio che vediate ancora qualcosa", si è lamentato il rocker inglese rivolgendosi al pubblico dell'Honda Center, "Povero vecchio Steve [Harris]. Non so se lo sapete, ma odia assolutamente la marijuana e il suo odore. Capite? Quando cerca di suonare il basso lo manda in confusione. E manda in confusione anche me. Sono un cantante, capite? Vorrei solo chiedere un po' di rispetto. Se volete sballarvi andate là in fondo e fate pure. Va bene? Altrimenti farete la fine di questo idiota qui sotto che fa 'eeeeughhhh' e ve ne andrete, inseguito da un orso", ha aggiunto Bruce riferendosi presumibilmente al tipo cacciato dal palco qualche minuto prima.