Jimmy Page e Robert Plant, quella volta che inserirono in scaletta Lullaby dei Cure. Guarda il video

I led Zeppelin e i The Cure. Due anime del rock e della musica mondiale completamente diverse per stile, tematiche ed epoca, eppure unite grazie ad una canzone, o meglio, da un chitarrista.

Nel 1995, a seguito del trionfale successo dell'MTV Unplugged con protagonisti Jimmy Page e Robert Plant, le due anime dei Led Zeppelin decisero di imbarcarsi con un tour congiunto che per la prima volta dal 1980 riportava in giro per il mondo le canzoni del dirigibile.

In quel tour il frontman e il chitarrista registrarono il tutto esaurito in quasi ogni data presentandosi sul palco in una forma incredibile, per molti segnando le migliori performance del duo dal 1975. Le scalette di quei concerti erano estremamente varie e, oltre al materiale Led Zeppelin, comprendevano anche materiale solista di Plant, alcuni brani dalla recente collaborazione di Jimmy Page con David Coverdale e alcune cover. Tra le più incredibili reinterpretazioni di Page e Plant compariva in scaletta Lullaby, il singolo del 1989 dei The Cure.

La motivazione che spinse il duo a proporre al pubblico la propria versione del brano è la presenza nella loro formazione del chitarrista Porl Thompson (ora Pearl Thompson), il chitarrista della band di Robert Smith.

