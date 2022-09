I Placebo hanno pubblicato la loro versione di Shout dei Tears For Fears. Ascoltala qui

I Placebo hanno pubblicato la loro versione di "Shout", brano originariamente dei Tears For Fears, che ha dominato le classifiche di vendita negli anni '80, raggiungendo la posizione numero 1 nella Billboard Hot 100 nel 1985.

Riguardo la scelta di realizzare una cover del brano Brian Molko ha dichiarato: "A metà degli anni '80, quando ero un ragazzino, Shout dei Tears for Fears è servita per svegliare la mia coscienza politica. Oggi mi rendo conto che quel testo potrebbe riguardare qualsiasi cosa che faccia arrabbiare o preoccupare una persona. Per me è una chiamata alle armi per esprimersi, per dire la propria verità. Mentre osservavo la generazione di mio figlio diventare più politicizzata mentre il mondo attorno a noi continua a sgretolarsi, ho voluto offrire a lui e ai suoi coetanei un inno di protesta, perché al momento la sua generazione sembra l'unica in grado di avere ancora la capacità di salvarci da noi stessi"

"L'essenza di Shout come canzone è la sua semplicità" ha aggiunto il frontman dei Placebo, "Spero che questo grido di battaglia contro l'apatia fornisca una motivazione a tutti coloro che desiderano esprimere la propria rabbia".

Ascolta la versione di Shout dei Placebo nel player in cima a questa pagina.