I Nickelback si prendono in giro da soli commentando i meme che li vedono protagonisti in rete. Guarda il video

Anche quest'anno i Nickelback hanno deciso di dare prova del loro senso dell'ironia prendendosi nuovamente in giro da soli.

La band canadese di Chad Kroeger è stata ospite del format web "React" commentando in diretta i video e i meme che da anni li vedono protagonisti in rete.

Non è la prima volta che la band dà prova della propria simpatia e di un'innata vene autoironica: l'anno scorso Chad Kroeger in persona ha preso parte ad una sfida sui social in cui le canzoni della band venivano reinterpretate in versione Sea Shanty (inni dei marinai) cantando sulla parodia di Rockstar. L'anno precedente la band venne addirittura scelta da Google per il lancio delle nuove funzioni di Google Foto con la parodia di Photograph.