Led Zeppelin, ritrovato un filmato dello storico concerto di Los Angeles del 1970. Guardalo qui

È stato ritrovato un filmato storico per tutti i fan dei Led Zeppelin: sette minuti del leggendario concerto all'Inglewood Forum di Los Angeles del 4 settembre 1970. La bobina con le immagini è rimasta nascosta in un cassetto per più di 50 anni.

Il filmato, apparentemente senza audio, è stato montato insieme all'audio originale di quel concerto pubblicato all'interno del famoso bootleg On Blueberry Hill, registrato la stessa notte. Il filmato contiene frammenti di esibizioni di Since I've Been Loving You, Thank You, What Is And What Should Never Be, Whole Lotta Love, Some Other Guy e Lemon Song, oltre ad assoli di organo e theremin.

Il filmato è stato girato da Eddie Vincent, stoico fan della band, che quella sera prese in prestito la cinepresa dei suoi genitori, una Kodak Brownie da 8 mm a carica automatica in grado di registrare filmati da 30 secondi, più due bobine di pellicola, e l'ha portato allo show, introducendola di nascosto all'interno del Los Angeles Forum nascondendola nelle maniche della giacca.