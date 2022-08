I Fontaines D.C. invitano un giovane fan sul palco del Reading Festival per fargli suonare la chitarra. Guarda il video

I Fontaines D.C. hanno invitato un fan sul palco, in occasione del loro concerto nell’ambito del Reading Festival, e con lui alla chitarra hanno eseguito Boys In The Better Land (brano contenuto nel loro album d’esordio Drogel, del 2019).

La band irlandese ha suonato sul palco principale del festival lo scorso 27 agosto, prima degli Arctic Monkeys, regalando al pubblico brani provenienti da tutti e tre i propri album, partendo da A Lucid Dream e terminando con I Love You.

Dexter, il fortunato fan salito sul palco, è stato notato da Grian Chatten e soci mentre reggeva un cartello, nel quale chiedeva di poter suonare con loro. E così è stato: Dexter ha raggiunto la band, ha salutato il pubblico con un timido ma piuttosto esaltato “Hi”, ha imbracciato una chitarra e ha attaccato con il brano. Se l’è anche cavata piuttosto bene.