Metallica, l'attore di Stranger Things Joseph Quinn ha incontrato la band e suonato Master Of Puppets. Guarda il video

Se il successo della serie Stranger Things ha riportato Master Of Puppets in testa alle classifiche di tutto il mondo dopo 36 anni i Metallica hanno voluto fare una sorpresa all'attore che ha interpretato Eddie Munson, lo studente metallaro della Hawkins High School che con il "concerto più metal di sempre" ha fatto conoscere il brano a milioni di persone appassionate della serie. Durante il concerto al Lollapalooza la band ha voluto incontrare Joseph Quinn, facendogli i complimenti per il ruolo, elogiando la serie e proponendo una jam con protagonista ovviamente Master of Puppets.

L'attore, che ha confessato di aver suonato il brano tutti i giorni negli ultimi due anni in preparazione al ruolo, ha ovviamente accettato di provare con James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett, impressionando così tanto alla band da far esclamare a Ulrich "da oggi i Metallica sono una band di cinque elementi".

Alla fine della jam la band ha regalato a Joseph la replica della chitarra utilizzata sul set della serie, ovviamente con autografi e dediche di ogni membro del gruppo. Guarda il video nel player in cima a questa pagina