System Of A Down, Serj Tankian e John Dolmayan suonano sorpresa con una band di strada in Messico. Guarda il video

Grande sorpresa per i fan dei System Of A Down della città di San José del Cabo, in Messico. Lo scorso fine settimana Serj Tankian e John Dolmayan, in occasione dei festeggiamenti 50° compleanno del batterista nella città centro americana, hanno a sorpresa raggiunto una tribute band di strada, dal nome MÉDIUM, e suonato a loro Aerials, tratta dall'album Toxicity del 2001.

Tankian e Dolmayan sono cognati, infatti le loro mogli sono sorelle. La famiglia si trovava in Messico per i festeggiamenti del compleanno del batterista.

Nel video si può vedere il batterista sedere dietro le pelli mentre il frontman viene invitato a raggiungere la band per cantare il brano.

