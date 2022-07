Metallica, pubblicato il video ufficiale di Trapped Under Ice registrato a Firenze Rocks. Guardalo qui

Come ormai da tradizione i Metallica continuano a pubblicare sul loro canale YouTube ufficiale parte delle esibizioni dei loro tour. Da pochi giorni la band di James Hetfiled e Lars Ulrich ha pubblicato la registrazione ufficiale di Trapped Under Ice eseguita a Firenze Rocks!

Il concerto è adnato in scena sul palco della Visarno Arena di Firenze lo scorso 19 giugno.

SCALETTA:

The Ecstasy of Gold (Ennio Morricone song)

Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Harvester of Sorrow

Trapped Under Ice

No Leaf Clover

Sad but True

Dirty Window

Nothing Else Matters

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black

Seek & Destroy



BIS:

Damage, Inc.

One

Master of Puppets