Chris Martin si mette a suonare in un pub per una coppia di futuri sposi. Guarda il video

Simpatica avventura per il leader del Coldplay di ritorno dal festival di Glastonbury. Chris Martin, dopo aver fatto sosta in un pub di Bath assieme alla fidanzata Dakota Johnson, è stato avvicinato da una coppia di futuri sposini. I due, riconoscendo il rocker britannico, si sono avvicinati per chiedere se se la sentisse di suonare per loro il brano che avrebbe fatto da colonna sonora al loro primo ballo da neo-sposi: A Sky Full Of Stars.

Chris Martin, divertito dalla situazione, non si è certo tirato indietro e ha esaudito il sogno di Jeremy e Hannah suonando per loro al pianoforte del locale il brano tratto dall'album Ghost Stories.

