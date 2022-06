Queen, Brian May si commuove dopo l'esecuzione di Love Of My Life con "l'avatar" di Freddie Mercury. Guarda il video

Da anni ormai i concerti dei Queen con Adam Lambert contengono un paio di toccanti momenti dedicati esclusivamente a Freddie Mercury con la riproposizione per pochi secondi di alcuni suoi filmati e delle sue tracce vocali.

Uno dei più commoventi momenti è senza alcun dubbio l'esecuzione di Love Of My Life, il brano scritto da Freddie nel 1975 e dedicato all'amore della sua vita, Mary Austin, Durante i concerti la canzone viene interpretata in version voce e chitarra da Brian May ripercorrendo un classico momento dei set live che ha caratterizzato la carriere dei Queen con Freddie Mercury. In questa rivisitazione di Brian May il chitarrista lascia che l'ultima strofa venne "cantata" da Freddie attraverso la diffusione della sua traccia vocale e del suo avatar creato utilizzando le riprese dello storico concerto di Wembley del 1986.

Durante il concerto alla O2 Arena degli scorsi giorni al termine dell'esecuzione il leggendario chitarrista si è visibilmente commosso sul palco al centro dell'arena, asciugandosi le lacrime con la manica della camicia.

