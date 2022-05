Metallica, James Hetfield si emoziona sul palco e ferma il concerto: "Pensavo di non farcela". E la band lo raggiunge per abbracciarlo

Nonostante sia una delle più grandi rockstar al mondo James Hetfield si è fatto prendere dall'emozione durante il concerto tenuto lo scorso 12 maggio all'Estádio do Mineirão a Belo Horizonte, in Brasile, davanti alle migliaia di persone del pubblico. Il leader dei Metallica ha raccontato alla folla un raro momento di vulnerabilità emotiva, parlando delle sue insicurezze provate durante quella sera.

Il crollo emotivo del grande frontman della band di San Francisco è avvenuto poco dopo l'esecuzione di "One": "Devo dirvi che non stavo molto bene prima di venire qui questa sera. Ero insicuro e pensavo di essere vecchio, di non poter più suonare. tTutte stronzate che sono solo nella mia testa. Così ho parlato con i ragazzi e mi hanno aiutato, così semplicemente. Mi hanno abbracciato e hanno detto: 'Ehi, se ti senti in difficoltà sul palco noi ti copriamo le spalle.' E vi dico che per me questa cosa significa il mondo".

Subito dopo le parole di Hetfield Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo hanno lasciato le loro postazioni per raggiungere il loro frontman e abbracciarlo. Poi il leader della band si è rivolto al pubblico e ha ringraziato le migliaia di persone presenti nello stadio: "Vedendovi lì fuori io... non mi sento più solo. Non sono solo, e nemmeno vo!". Poco dopo la band ha ricominciato il concerto eseguendo Sad But True.

Guarda i video e le foto: