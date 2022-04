Pearl Jam, Eddie Vedder ha intervistato gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Guarda il video

In occasione della giornata mondiale dedicata alla Terra il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder ha intervistato, grazie ad una bellissima iniziativa della NASA, la crew della Stazione Spaziale Internazionale.

Il rocker della band di Seattle ha videochiamato l'equipaggio a bordo della ISS in orbita a 250 miglia sopra al nostro pianeta. L'equipaggio è composto da Kayla Barron, Raja Chari, Thomas Marshburn e Mark Vande Hei della ISS e dall'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Matthias Maurer.

Vedder, considerando la convivenza "forzata" degli astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale e il fatto che devono vivere in accorso e armonia per molti mesi, ha chiesto in modo simbolico all'equipaggio se avesse qualche consiglio per il resto di noi sulla Terra: "Penso che una delle lezioni imparate dall'equipaggio e che qui non esistono confini", ha raccontato l'astronauta Raja Chari, "È davvero difficile capire da quassù capire i confini del pianeta, è tutta terra e acqua, non ci sono linee riconoscibili. E quindi per noi è un grande promemoria che ci ricorda che siamo tutti su un'unica Terra a lavorare insieme".