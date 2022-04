Top Gun Maverick: svelato il durissimo addestramento di Tom Cruise per realizzare il film. Guarda il video

La produzione di Top Gun: Maverick, attesissimo sequel dello storico film del 1986 diretto da Tony Scott, ha pubblicato il documentario "Most Intense Film Training Ever" dedicato alla preparazione e all'addestramento del cast e della troupe in vista delle riprese del film.

Dalle scene di combattimento aereo, riprese in live action su veri velivoli, all'addestramento fisico in vista delle scene più dure, tutti i segreti e gli sforzi degli attori sono stati immortalati in un breve documentario pubblicato a poche settimane dall'uscita del trailer finale del film. La pellicola, che originariamente avrebbe dovuto arrivare nelle sale di tutto il mondo nel giugno 2020, ha finalmente una nuova data d'uscita: 25 maggio 2022.

L'uscita dell'ambizioso film venne posticipata a data da destinarsi a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus, fu lo stesso Tom Cruise (protagonista e produttore), in maniera molto ironica, ad annunciare lo slittamento della data d'uscita del film:

I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone. — Tom Cruise (@TomCruise) April 2, 2020

"So che molti di voi hanno aspettato 34 anni per questo momento. Sfortunatamente ci vorrà ancora un po'. Top Gun: Maverick prenderà il volo il prossimo dicembre. Restate tutti al sicuro"

Per essere corretti il film arriverà a maggio e sarà presentato in anteprima durante il Festival di Cannes. Il nuovo full trailer anticipa importantissimi ritorni, grande azione e un effetto nostalgia assicurato.

Top Gun: Maverick si svolge più di 35 anni dopo il film originale e vede Tom Cruise riprendere il ruolo di Pete "Maverick" Mitchell. In questo nuovo capitolo Maverick è un istruttore impegnato nella preparazione di un nuovo gruppo di piloti per il volo. Avrà un compito speciale, preparare i suoi allievi per una "missione specializzata che nessun pilota vivente ha mai portato a termine". All'interno della sua squadra troverà il tenente Bradley Bradshaw, figlio del defunto amico Nick Bradshaw, alias "Goose".

Queste prime immagini mostrano riprese in live action e aerei reali in ogni angolo dello schermo e l'effetto nostalgia non manca di certo.

All'interno del cast tornerà a vestire i panni di Thomas "Iceman" Kazansky anche Val Kilmer, oltre a nuovi volti come Jon Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell e Ed Harris.

