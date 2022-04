Chris Cornell, il tributo della figlia Toni da James Corden con Nothing Compares 2 U. Guarda il video

In occasione della nomination ai Grammy 2022 del brano Toni Cornell, la figlia del compianto leader dei Soundgarden e Audioslave, ha eseguito una commovente versione di Nothing Compares 2 U in diretta al The Late Late Show di James Corden.

Non è la prima volta che la figlia di Chris Cornell, 17 anni, esegue il brano reinterpretato dal rocker di Seattle e contenuto nell'album di cover No One Sings Like You Anymore, Vol. 1. La canzone venne scritta da Prince nel 1985 e fu pubblicata nell'album del progetto parallelo del ganio di Minneapolis The Family. Una prima reinterpretazione del singolo venne realizzata dalla cantautrice irlandese Sinead O'Connor nel 1989 per il suo album I Do Not Want What I Haven't Got.

Guarda l'esibizione di Toni Cornell nel player in cima a questa pagina