Imagine, Julian Lennon canta per la prima volta l'inno alla pace di suo padre per l'Ucraina. Guarda il video

Julian Lennon ha eseguito per la prima volta in pubblico l'inno alla pace scritto da suo padre John Lennon, "Imagine". Il cantautore ha suonato la canzone, registrandone un videoclip, in occasione della campagna di raccolta fondi istituita da Global Citizen Stand Up for Ukraine, che sta inviando aiuti finanziari all'Ucraina per aiutare la popolazione del paese ad affrontare la crisi umanitaria causata dalla guerra a seguito dell'invasione russa.

Ad accompagnare Lennon nell'esibizione il chitarrista Nuno Bettencourt.

"La guerra in Ucraina è una tragedia inimmaginabile", ha dichiarato Julian Lennon, "come essere umano e come artista, mi sono sentito in dovere di rispondere nel modo più significativo possibile".

"Ho sempre detto che l'unica volta in cui avrei mai pensato di cantare 'Imagine' sarebbe stato se fosse arrivata "la fine del mondo". Le parole del brano riflettono il nostro desiderio collettivo di pace in tutto il mondo. Perché all'interno di questa canzone, noi 'veniamo trasportati in uno spazio, dove l'amore e l'unione diventano la nostra realtà, se non altro per un momento... La canzone riflette la luce in fondo al tunnel in cui tutti speriamo".

"A causa della continua violenza omicida, milioni di famiglie innocenti sono state costrette a lasciare le comodità delle loro case, a cercare accoglienza altrove. Invito i leader mondiali e tutti coloro che credono nel sentimento di IMAGINE, a difendere i rifugiati ovunque! Vi prego di sostenere l'iniziativa e donare con il cuore."

Julian Lennon