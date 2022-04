Hugh Hefner, lo storico cameo nei Simpson insieme a Bart. Scopri la storia

Hugh Hefner è stato senza alcun dubbio un innovatore nel campo dell'editoria, dell'immagine e della cultura di massa del XX secolo. Il grande editore fondò Playboy nel 1953 a Chicago e subito entrò nella leggenda, assieme alla sua Mansion, restando uno dei personaggi più iconici del settore. È morto il 27 settembre 2017 a 91 anni.

Hefner nella sua carriera ha fatto parte anche della cerchia di grandi star che sono state scelte da Matt Groening per partecipare come cameo all'interno dei Simpson, nello specifico il grande editore prestò la sua voce nell'episodio finale della quarta stagione dal titolo 'Krusty Gets Kancelled'.

Nell'episodio Bart fa visita nella storia Mansion di Playboy per chiedere aiuto a Hefner per organizzare il Krusty Comeback Special. Hefner fa fare a Bart un tour della mansion, rivelando che la villa contiene un laboratorio segreto, una biosfera e un centro di ricerca sull'energia alternativa. Hefner mostra poi il laboratorio che contiene un gruppo di conigliette di Playboy al lavoro in abiti da laboratorio.