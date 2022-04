Taylor Hawkins, il tributo trasmesso durante i Grammy Awards 2022. Guarda il video

Nella serata in cui i Foo Fighters avrebbero dovuto esibirsi dopo aver trionfato nelle categorie Best Rock Album, Best Rock Song e Best Rock Performance, la Recording Academy ha scelto di omaggiare la memoria del grande Taylor Hawkins con un toccante video proiettato durante il consueto momento dedicato ai musicisti che ci hanno lasciato durante l'anno.

Il video è stato realizzato con le immagini più belle della carriera del compianto batterista, utilizzando il brano "My Hero" pubblicato dalla band di Dave Grohl nel 1997.

The entire music community is still grieving the light we lost last week with Taylor Hawkins’ passing. We continue to send our love and extend our deepest condolences to his family and loved ones. #GRAMMYs