Taylor Hawkins, James Corden lo ricorda con un divertentissimo video alla batteria: "lui portava luce in ogni luogo"

James Corden ha voluto ricordare il grande Taylor Hawkins, scomparso tragicamente lo scorso 25 marzo a 50 anni. Il popolare presentatore britannico ha omaggiato il compianto batterista dei Foo Fighters definendolo come "una luce brillante, in grado di illuminare ogni luogo in cui si trovasse".

Il conduttore del "Late Late Show With James Corden" ha voluto ricordarlo con un personalissimo pensiero: "Siamo rimasti tutti scioccati e rattristati quando abbiamo appreso la tragica notizia della morte di Taylor Hawkins. Avete letto e sentito molte cose su Taylor e tutto ciò è vero. Era una luce brillante. Illuminava ogni stanza in cui entrasse. Era così gioioso e pieno di luce, amore e di tutte le cose che si potessero volere da un essere umano. Ho solo ricordi belli di tutti i momenti che ho avuto modo di trascorrere insieme a lui. Voglio solo dire che i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di band, ai fan dei FOO FIGHTERS che sono in tutto il mondo. E Taylor, grazie per tutto quello che ci hai dato mentre eri qui con noi".

Il popolare conduttore ha poi pubblicato un divertente video registrato con i Foo Fighters in un Guitar Center durante uno dei suoi popolare Carpool Karaoke. Guardalo nel player in cima a questa pagina.