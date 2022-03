The Black Keys, annunciato il nuovo album di inediti Dropout Boogie. Ascolta il primo singolo Wild Child

I The Black Keys sono tornati con un nuovo singolo, Wild Child! Il brano sarà inserito all'interno del nuovo album di inediti della band "Dropout Boogie" in uscita il prossimo 13 maggio. Il disco sarà l'undicesimo album della band di Patrck Carney e Dan Auerbach e seguirà la pubblicazione di Delta Cream, il disco di cover blues uscito il 14 maggio 2021.

All'interno del disco ci saranno anche collaborazioni illustri e grandi ospiti come Billy F. Gibbons, Greg Cartwright e Angelo Petraglia (produttore dei Kings Of Leon). La band partirà per un tour di 32 date in Nord America a supporto del nuovo lavoro di inediti. Il video ufficiale di Wild Child sarà pubblicato dalla band sui principali servizi di streaming online dalle 17:00 del 10 marzo.