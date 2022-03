Placebo, pubblicato il nuovo singolo Happy Birthday In The Sky. Ascoltalo qui

I Placebo hanno pubblicato Happy Birthday In The Sky, il quarto singolo estratto dal nuovo album di inediti Never Let Me Go in uscita il prossimo 25 marzo 2022.

Il brano è il quarto inedito pubblicato dalla band di Brian Molko dopo Beautiful James, Surrounded By Spies e Try Better Next Time.

In un’intervista con BBC 6 Music, Brian Molko ha spiegato che questo disco era già pronto dall’inizio del 2020 ed è stato ritardato dalla pandemia e ha detto che il processo di lavorazione è stato: «Non rendere le cose facili a noi stessi». L’origine della creatività dei Placebo, secondo Brian Molko, sta nella poca tolleranza verso la noia: «Stefan Olsdal mi dice sempre che non ha mai conosciuto nessuno con un problema di noia come il mio. Ho una soglia molto bassa, e questo si riflette nel modo in cui lavoriamo». Il nuovo album, ha spiegato Brian Molko, è nato: «Completamente al contrario. Sono andato da Stefan con delle immagini e una lista di titoli di canzoni che ho scritto negli ultimi cinque anni e gli ho detto: scegliamo la copertina dell’album prima di scrivere la musica, iniziamo con i titoli prima delle canzoni e poi registriamo tutto l’album senza un batterista».

Il punto era ritrovare la sensazione di fare qualcosa di diverso: «Ovviamente non abbiamo potuto lavorare esattamente al contrario, ma è stato interessante cambiare completamente approccio» ha detto Brian Molko, «Alla fine abbiamo usato non uno ma due batteristi nel disco».

Il primo singolo, Beautiful James, è uscito il 16 settembre, ed è sempre stata la prima scelta per i Placebo per tornare dai propri fan: «Questa attesa interminabile è stata frustrante per noi come per il pubblico. Nel 2019 eravamo pronti per partire in tour e l’album era praticamente finito, ma ci siamo dovuti fermare per due anni. Non è stato facile ma almeno sapevamo che le canzoni erano lì, pronte per uscire appena possibile».