Liam Gallagher, pubblicato il video ufficiale di Everything's Electric. Guardalo qui

Liam Gallagher ha pubblicato il video ufficiale di Everything's Electric, il primo estratto dal nuovo album C'mon You Know in uscita il prossimo 27 maggio.

"Everything’s Electric" è stata co-scritta da Dave Grohl (che suona anche la batteria nel brano) con il produttore, vincitore di molteplici Grammy Award e Ivor Novello, Greg Kurstin. Liam Gallagher e Dave Grohl si sono incontrati per la prima volta tanti anni fa, quando i Foo Fighters sono stati in tour con gli Oasis. Da allora c’è una reciproca ammirazione e negli ultimi anni è aumentata l’attesa su una loro possibile collaborazione.

Liam voleva un brano che fondesse le dinamiche fragorose di “Sabotage” dei Beastie Boys con la spirale di tensione di “Gimme Shelter” dei Rolling Stones. Ed è ciò che hanno ottenuto. Con un fraseggio grezzo e ritmico, questo è il più vicino al ringhio iconico di Liam, che arriva al rap e quell'attacco “punk-incontra-l’hip-hop” è sottolineato da un basso esuberante. Nel frattempo, la chitarra slide, il piano e le backing vocals di Liam rendono omaggio al momento forse più bello degli Stones

"Everything’s Electric" è un’anticipazione dell’attesissimo album di Liam ‘C’MON YOU KNOW’. I suoi precedenti album solisti ‘As You Were’ (2017) e ‘Why Me? Why Not.’ (2019) hanno debuttato entrambi direttamente alla posizione #1 della classifica album in UK, così come l’album ‘MTV Unplugged’ (2020). La carriera solista di Liam è stata una notevole rinascita per lui e lo ha riportato ad essere un artista iconico per un'intera nuova generazione di fan.

Guarda il video ufficiale di Everything's Elecrtric: