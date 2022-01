Gli Offspring pubblicano la versione karaoke di Let The Bad Times Roll (registrata in alta quota). Guarda il video

Gli Offspring hanno pubblicato una nuova puntata della serie Cockpit Karaoke.

Liberamente ispirata al Carpool Karaoke di James Corden, la serie web della band californiana vede protagonisti Dexter Holland e Noodles, a bordo di un piccolo aereo da turismo, alle prese con karaoke delle loro canzoni più famose.

L'ultimo brano scelto è Let The Bad Times Roll del 2021. "Sappiamo che tutti hanno sentito parlare del 'Carpool Karaoke', ma conoscete il 'Cockpit Karaoke'??? Nessuno lo ha mai fatto!!" ha dichiarato la band nella descrizione del video. Dexter ha detto al magazine SPIN: "Dato che sono un pilota, abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico se io e Noodles ci fossimo divertiti un po' e cantando insieme alcuni dei nostri successi".

A proposito delle capacità in quota di Dexter Holland, negli scorsi mesi la band ha lanciato diverse serie su YouTube tra cui "How To: With The Offspring" in cui il cantante Dexter Holland e il chitarrista Noodles condividono con i loro fan tutte le loro passioni: "una grande quantità di conoscenza inutile che abbiamo accumulato nel corso degli anni".

Nell'ultimo episodio Dexter si è davvero superato mostrando a tutti i fan della band californiana come si fa a pilotare un jet russo! "Volete sapere come si fa a pilotare un jet da combattimento? Bene, siete capitati nel posto giusto! In questo episodio di HOW TO: WITH THE OFFSPRING, Dexter, che è un pilota, vi porterà a bordo di un jet da combattimento russo. Non provatelo a casa!"

Dexter Holland ha così commentato il lancio della serie: "Abbiamo accumulato un sacco di conoscenza su altrettante cose inutili nel corso degli anni che vorremmo condividere con tutti voi. Diciamo solo che in questi video vi faremo vedere come realizzare un sacco di cose che prima non sapevate minimamente come fare".