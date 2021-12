Freddie Mercury, l'intervista al nipote Samuel Cooke: "Per me era semplicemente Zio Freddie"

In un'intervista di qualche anno fa, recuperata in occasione del lancio del documentario della BBC Final Act dedicato agli ultimi anni di vita di Freddie Mercury, il nipote Samuel Cooke (Jamal Zook), ricorda i momenti trascorsi con suo zio.

Nell'intervista il figlio della sorella di Freddie Kasmira, e del cantautore e produttore Roger Kooke, ha ricordato gli interessi del leader dei Queen, quanto amasse le ricorrenze e le festività ma di come il suo modo di fare nei suoi confronti fosse sempre semplice e naturale. Samuel ha anche definito la musica della band inglese come una genere a parte nel panorama rock.

Un divertente aneddoto riguarda il suo rapporto con la nonna Bomi e di come trascorressero molto tempo insieme ritagliando gli articolo di giornale che parlavano dello zio Freddie, incollandoli sulle pagine di un diario.

Samuel infine ha raccontato quanto la presenza di quell'uomo nei primi anni della sua vita abbia avuto un enorme impatto sulla sua esistenza.

Kashmira Bulsara ha partecipato alla realizzazione del documentario della BBC raccontando la storia di A Winter's Tale, traccia conclusiva dell'album Made In Heaven e tra le ultime scritte da Freddie.

Il brano è una vera e propria poesia scritta da Freddie ispirandosi a ciò che vedeva fuori dai vetri della finestra della sua casa a Montreux sulle rive del Lago di Ginevra e vicino ai Mountain Studios. Un brano di una dolcezza incredibile, lontano anni luce dallo sfrenato luccichio dello stile di vita rock degli anni '70 e '80, spesso protagonista nelle sue canzoni.

Dal titolo "Freddie Mercury: The Final Act" il documentario, in onda su BBC Two della durata di circa 90 minuti, racconta gli ultimi passi di Freddie su questa terra fino alla celebrazione della sua arte andata in scena nel 1992 allo Stadio di Wembley per il Freddie Mercury Tribute Concert, in cui le più grandi star di sempre della musica leggera mondiale resero omaggio alla grandezza artistica del leader dei Queen, dai Guns N' Roses ai Metallica, da Elton John a Robert Plant fino a David Bowie, Annie Lennox e George Michael.

Il documentario contiene anche interviste esclusive a Brian May e Roger Taylor, a sua sorella e ai suoi amici tra cui l'attrice Anita Dobson, moglie di Brian May, David Wigg e l'assistente personale di Freddie Peter Freestone.

Il regista del documentario, James Rogan, ha dichiarato:

“Realizzare Freddie Mercury: The Final Act è stato un viaggio straordinario nel capitolo finale di una delle più grandi icone della musica rock. Lavorare con i Queen e vedere il dietro le quinte di alcune delle loro più grandi esibizioni e del leggendario Freddie Mercury Tribute Concert è stato un raro privilegio.

Altrettanto importante è stato parlare alle persone che hanno vissuto nell'occhio del ciclone della pandemia globale di HIV/AIDS, con tutte le sue similitudini con il COVID di oggi. La morte di Freddie, e il Tribute Concert che i Queen hanno organizzato per lui, hanno sicuramente contribuito a cambiare la consapevolezza globale di questa terribile malattia in un momento critico".

https://youtu.be/bpg_BJKpAng