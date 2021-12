Slipknot, Corey Taylor sarà nel cast del nuovo film horror "Rucker". Guarda qui il trailer

Il frontman degli Slipknot Corey Taylor interpreterà una parte nel nuovo film horror dal titolo Rucker, in uscita il prossimo 4 gennaio 2022.

Il film racconterà la storia del serial killer Rucker. Corey Taylor interpreterà la parte dell'amico camionista dell'assassino.

La sinossi ufficiale del film: “Negli ultimi 30 anni Rucker il camionista ha dedicato la sua vita a viaggiare per la strada come un serial killer. Quando Rucker da un passaggio all'ignara Maggie, lei lo sceglie come protagonista di un documentario sui camionisti. Ma la sua vita prende una pericolosa deviazione quando Rucker la recluta per completare il suo capolavoro: un ritratto della sua ex moglie che unisce i puntini, composto dalle donne che ha ucciso e che le somigliano".

Il film, prodotto dalla Giant Pictures, uscirà il prossimo 4 gennaio 2022 e sarà diretto dalla regista Amy Hesketh e prodotto da Aaron Drane. Guarda il trailer nel player in cima a questa pagina