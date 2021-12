Foo Fighters, Dave Grohl pubblica la sua versione di Rock And Roll All Nite dei KISS. Guarda il video

Dave Grohl e il produttore Greg Kurstin si sono riuniti per una nuova edizione delle "Hanukkah Sessions", la serie di cover pubblicate online per celebrare i più influenti artisti rock di origine ebraica.

Con questo ultimo episodio della serie 2021, l'ottavo, il leader dei Foo Fighters ha deciso di rendere omaggio a due dei più grandi rockers di New York, due ragazzi ebrei del Queens che all'inizio degli anni '70 decisero di formare una delle band più famose e riconoscibili nella storia del rock: i KISS di Paul Stanley e Gene Simmons!

"Signore e signori... ce l'abbiamo fatta. Siamo all'ottava serata. E quale modo migliore per celebrare un altro anno di Hanukkah Sessions se non con Chaim Witz e Stanley Eisen... due giovani ragazzi del Queens che hanno infiammato il mondo (e migliaia di palcoscenici) con il nome di Gene Simmons e Paul Stanley dei Kiss!".

Nel video il produttore Greg Krustin è truccato da Starchild e Grohl da The Demon. I due musicisti hanno pubblicato per la prima volta la serie dedicata alle "Hanukkah Sessions" nel 2020, realizzando otto cover di artisti ebrei a sera, una per ogni giorno della festività: Beastie Boys, Mountain, Bob Dylan, i Knack, i Velvet Underground, il rapper Drake, il gruppo New Wave britannico Elastica e l'artista Peaches sono stati gli artisti protagonisti della scorsa edizione.