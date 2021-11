Foo Fighters, Dave Grohl pubblica la sua versione di Blitzkreig Bop dei Ramones. Guarda il video

Anche quest'anno Dave Grohl e il produttore Greg Kurstin si sono riuniti per una nuova edizione delle "Hanukkah Sessions", la serie di cover pubblicate online per celebrare i più influenti artisti rock di origine ebraica.

Il secondo episodio vede protagonisti i Ramones con Blitzkreig Bop!

"C'erano una volta due simpatici ragazzi ebrei del Queens di nome Jeffery Hyman e Thomas Erdelyi che hanno cambiato il mondo per sempre con la loro musica... come Joey e Tommy Ramone!".

Grohl e Kurstin hanno pubblicato per la prima volta la serie dedicata alle "Hanukkah Sessions" nel 2020, realizzando otto cover di artisti ebrei a sera, una per ogni giorno della festività: Beastie Boys, Mountain, Bob Dylan, i Knack, i Velvet Underground, il rapper Drake, il gruppo New Wave britannico Elastica e l'artista Peaches sono stati gli artisti protagonisti della scorsa edizione.