I luoghi dei Beatles oggi: il documentario che racconta la storia delle location chiave nella storia dei Fab Four

Il documentario The Beatles: Get Back è la docuserie in tre puntate con cui il regista della trilogia de Il Signore degli Anelli Peter Jackson ha riscritto la storia di Let it Be, l’ultimo album dei Beatles uscito il 7 maggio 1970 (anche se il vero ultimo album è Abbey Road, registrato dopo e pubblicato prima il 26 settembre 1969), dopo aver visto ed ascoltato 60 ore di video e 150 ore di audio inediti provenienti dal materiale girato dal regista Michael Lindsay-Hogg per il progetto del film Let it Be (premiato con un Oscar nel 1971).

I Beatles volevano documentare tutte le fasi creative di un loro album, tornare all’immediatezza del suono rock’n’roll delle origini e farsi accompagnare dalle telecamere mentre provavano e realizzavano il loro ritorno clamoroso dal vivo con un concerto sul tetto della sede della Apple a Saville Row a Londra il 30 gennaio 1969. Si sono ritrovati invece travolti dai dissidi interni (George Harrison lascia addirittura la band pe una settimana), dalle decisioni sbagliate (tra cui quella di non registrare ad Abbey Road ma nei Twickenham Film Studios) e dal fatto che ormai, come ha detto Giles Martin che ha curato la rimasterizzazione dell’album Let it Be, non erano più una rock band ma un gruppo di artisti e dal vivo non avrebbero potuto fare le canzoni che realmente li rappresentavano semplicemente perché non sapevano come fare arrivare il pianoforte sul tetto della Apple.

Questi incredibili luoghi sono stati descritti e raccontati nel bellissimo documentario The Beatles, Get Back and London: on the trail of a timeless story con cui il giornalista John Harris (curatore del libro fotografico The Beatles: Get Back) racconta la Londra di oggi attraverso i leggendari luoghi in cui i Beatles negli anni '60 hanno scritto la storia del rock.

