Johnny Marr, pubblicato il nuovo singolo Tenement Time. Ascoltalo qui e guarda il video

Johnny Marr ha pubblicato Tenement Time, il nuovo singolo che farà parte dell'EP Fever Dreams Pt 2. In uscita il 17 dicembre, l'EP presenterà in anteprima quattro tracce nuove di zecca che compongono il secondo quarto del prossimo album di Johnny Marr, "Fever Dreams Pts 1-4", un doppio LP composto da 16 tracce che sarà pubblicato il 25 febbraio 2022 per BMG.

Tenement Time segna la chiusura della prima metà del doppio album. Una creazione entusiasmante e riflessiva che fonde il potere sonoro con una potenza emotiva. Entrambi evidenziano la progressione sonica di Fever Dreams Pts 1-4.

Oltre ad evocare il passato e il presente, l'album guarda al futuro, con l'idea che anche nei tempi più difficili la speranza resiste. Canzoni come "Hideaway Girl", "Lightning People" e "Tenement Time" sono creazioni anthemiche ed entusiasmanti, mentre "The Speed Of Love" e "Rubicon" offrono momenti introspettivi e di analisi profonda. Due sono gli elementi distintivi di questo lavoro: l'assoluta varietà degli echi musicali propri di tutte le fasi della carriera di Marr, i testi delle canzoni che sono diretti, emotivi, profondamente umani e rispecchiano in pieno quello che l'artista chiama "The Language Of The Song".

Scritto e registrato in quest'ultimo anno allo studio Crazy Face Factory, “Fever Dreams Pts 1-4” è stato concepito da Marr col suo storico team: il co-produttore Doviak, il bassista Iwan Gronow, il batterista Jack Mitchell, i cori sono della cantautrice del Massachusetts Meredith Sheldon e al basso in tre brani troviamo Simone Marie dei Primal Scream.

"Fever Dreams Pts 1-4" sarà disponibile su CD e doppio vinile, con lo store ufficiale che offrirà un'esclusiva edizione limitata in vinile bianco e la versione in cassetta, oltre a bundle di merch con stampe firmate. HMV e i negozi di dischi indipendenti avranno anche un'edizione limitata in vinile turchese.