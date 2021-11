Alanis Morissette: pubblicato il trailer ufficiale di Jagged, il documentario contro cui si è scagliata la rocker canadese

È stato pubblicato in reta da HBO primo trailer del documentario Jagged, dedicato alla storia di Alanis Morissette Jagged. Il film, che ha suscitato molte polemiche fin dal suo annuncio, arriverà sul servizio di streaming HBO Max il prossimo 18 novembre.

La rocker canadese fin dallo scorso mese di settembre si è espressa assolutamente contraria all'uscita del film presentato in anteprima al Toronto International Film Festival. Ha detto che il film contiene “implicazioni e fatti che semplicemente non sono corrispondono alla realtà”.

Alanis Morissette ha accusato il team degli autori che hanno curato la realizzazione del documentario: "Questa non è la storia che avevo accettato di raccontare. Mi siedo qui ora sperimentando cosa vuol dire aver avuto fiducia in qualcuno che non ne meritava in alcun modo".

Dopo aver espresso la sua contrarietà all'uscita di Jagged, la cantautrice ha annunciato che è pronta a mettere in produzione una sitcom che sarà ispirata alla sua vita. Il progetto, che si chiama Relatable, sarà sviluppato con la con ABC e vedrà la Morissette ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva, oltre ad aver annunciato di voler scrivere musica originale per lo show.