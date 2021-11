Amy Lee e Lzzy Hale rendono omaggio a Chester Bennington reinterpretando "Heavy". Guarda il video

Lzzy Hale degli Halestorm e Amy Lee degli Evanescence si sono esibite insieme sul palco del Veterans Memorial Coliseum di Portland, in Oregon lo scorso 5 novembre in occasione della prima data del tour congiunto delle due band americane.

Le due splendide voci hanno voluto regalare al pubblico un'esibizione congiunta, rendendo per l'occasione omaggio al compianto Chester Bennington, leader dei Linkin Park scomparso nel 2017. Amy Lee e Lzzy Hale hanno reinterpretato Heavy, uno degli ultimi singoli pubblicato dalla band dall'ultimo album One More Light.

Guarda il video dell'esibizione nel video in cima a questa pagina.

Heavy venne pubblicato come singolo nel febbraio del 2017, anticipando l'uscita dell'album One More Light. Il singolo presentava per la prima volta nella discografia dei Linkin Park la collaborazione di una voce femminile, nello specifico dell'artista R&B statunitense Kiiara. Il video, pubblicato nel marzo 2017, mostra Bennington e Kiiara alle prese con i loro demoni, che hanno le loro stesse sembianze.