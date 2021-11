Jared Leto protagonista nel trailer di Morbius, il nuovo film Marvel. Guardalo qui

Jared Leto sarà Morbius, il "vampiro vivente". Il leader dei Thirty Seconds To Mars, Premio Oscar e nostro Rock Ambassador porterà sul grande schermo un personaggio inedito dei fumetti Marvel, strettamente legato all'universo di Spider-Man. Si tratta di Morbius, uno dei cattivi principali dell'Uomo Ragno che mai prima di questo momento aveva avuto una trasposizione cinematografica in un film stand alone.

Il film, diretto dal regista Daniel Espinosa, avrà nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson, il grande Michael Keaton e uscirà al cinema nel 2022. Guarda il trailer nel player in alto a questa pagina

La sinossi ufficiale del film:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Dopo aver debuttato nel mondo dei cinecomic con il Joker all'interno di Suicide Squad per la DC, Jared Leto cambia casacca passando alla Marvel e portando in scena un personaggio completamente nuovo. Dalle prime immagini però il collegamento con i film di Spider-Man che abbiamo visto e apprezzato negli ultimi anni è davvero forte, complice anche il cameo di Michael Keaton (Avvoltoio in "Spider-Man: Homecoming").